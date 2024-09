Aufräumen im Tarifdschungel Bärenticket ist Geschichte – VRR schafft zahlreiche Ticketoptionen ab

Wittke meint dagegen, 90 Prozent der Fahrgäste würden durch die Reform Geld einsparen, wenn sie das richtige Ticket nutzten. Der VRR will mehr dafür werben, dass Gelegenheitskunden das Abrechnungssystem Eezy nutzen, das per Smartphone-App nur die tatsächlich zurückgelegten Luftlinienkilometer abrechnet. „Wir wollen Eezy deutlich mehr promoten“,sagt Wittke, früher mal CDU-Verkehrsminister in NRW.