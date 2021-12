An wen die Abellio-Strecken nun gehen werden : „Im NRW-Nahverkehr wird es ruckeln“

Düsseldorf Der VRR hat die Neuvergabe aller Abellio-Linien an Wettbewerber beschlossen. Die Deutsche Bahn gewinnt an Gewicht, der Fahrgastverband Pro Bahn befürchtet Chaos. Lokführer und Zugpersonal erhalten Wechselprämien.

Nachdem die Verkehrsverbünde von NRW entschieden haben, die Zusammenarbeit mit der insolventen Anbieter Abellio Ende Januar zu beenden, hat der Vergabeauschuss des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) am Donnerstag die Weichen dafür gestellt, wer die S-Bahnen und Regionalzüge im Zuge einer Notvergabe übernehmen soll: Die bisher von Abellio betriebenen S-Bahnen und Regionalzüge im Ruhrgebiet werden ab 1. Februar von der Deutschen Bahn, also DB Regio NRW, betrieben. Dazu gehören die S-Bahnen S2 (Essen-Dortmund), S3 (Oberhausen-Hattingen) und S9 (Wuppertal-Essen-Haltern), außerdem der RE49 von Wesel nach Wuppertal. Zudem übernimmt der Staatskonzern das Ruhr-Sieg-Netz, wozu der RB 91 gehört. National Express übernimmt die RRX-Linien RE1 (Aachen-Essen-Hamm) und RE11. Das ergibt auch deswegen Sinn, weil der britisch-deutsche Konzern bereits die RRX-Vorläufer-Linien RE4 (Aachen-Düsseldorf-Wuppertal) oder RE6 fährt.

Der VRR und der Fahrgastverband Pro Bahn befürchten nun, dass es zu einer Reihe an Verspätungen und Zugausfällen kommt, wenn der Betrieb von Abellio an die anderen Firmen übergeht. „Im Nahverkehr von NRW könnte es kräftig ruckeln“, sagt Lothar Ebbers, Pressesprecher von Pro Bahn in NRW. „Die Pendler müssen sich auf Wartezeiten oder ausfallende Züge mitten im Winter einstellen.“

Schwierige Übergangsphase : Was das Abellio-Aus für den Nahverkehr in NRW bedeutet

Die Verkehrsverbünde wollen mit der Deutschen Bahn aushandeln, dass Fernverkehrszüge in NRW ab spätestens Ende Januar für einige Zeit lang auch Nahverkehrspassagiere mitnehmen, falls regionale Züge ausfallen. Außerdem soll mit Abellio schnell geklärt werden, wie die Werkstätten übergeben werden, damit Züge gewartet werden können. Die S-Bahnen im Ruhrgebiet werden zwar in einer Werkstatt von Stadler in Herne fit gehalten, während sich Siemens die Wartung des RRX kümmert, doch bei anderen Zügen müssen Werkstätten von Abellio übernommen werden. „Da ist Zeitdruck“, sagt CDU-Mann Heidenreich. Das sieht auch Norbert Czerwinski so, Fraktionschef der Grünen im VRR-Verwaltungsrat. Die Ökopartei schlägt die Gründung einer landeseigenen Nahverkehrsfirma vor, um bei vergleichbaren Krisen handlungsfähig zu sein. Dann hätte man Abellio verstaatlichen können. In Baden-Württemberg ist das so ähnlich gelaufen.