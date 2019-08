Bayer-Umbau : Eine Atempause für Bayer

Meinung Leverkusen Bayer gibt mit der Tiermedizin eines seiner besten Geschäfte ab. Die wechselnden Arbeitnehmer können sich über die Jobgarantien freuen. Aber für Bayer schaffen die Milliardeneinnahmen nur eine Atempause: Der Konzern braucht einen Glyphosat-Kompromiss.

Gleichzeitig muss es Bayer aber endlich gelingen, die Rechtsstreitigkeiten wegen des Pflanzenschutzmittels Glyphosat zu einem gütlichen Ende zu führen. Den Verkauf der hochprofitablen Tiermedizin-Sparte hat Bayer in Wahrheit nur nötig, weil die Glyphosat-Klagen die Leverkusener in die Defensive getrieben haben. Deutschlands früher wertvollstes Unternehmen hat in den vergangenen Jahren die Hälfte seiner Marktkapitalisierung verloren, weil Zahlungen in Höhe von zig Milliarden Euro wegen der beim Monsanto-Kauf stark unterschätzten Glyphosat-Risiken drohen. Um Zeit zu schinden, mag der Verkauf der Tiermedizin-Sparte klug gewesen sein. Um Bayer dauerhaft zu stabilisieren und zu stärken, muss es aber einen Friedensschluss zu Glyphosat geben.