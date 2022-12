Ein Milliardengeschäft für Anbieter wie PayPal und Klarna Die EU will mehr Schutz bei Onlinekrediten

Es mutet zunächst so bequem an: Im Dezember die Weihnachtsgeschenke kaufen, erst in einigen Monaten dafür zahlen. Und das ohne Bonitätsprüfung und horrende Kosten. Im Online-Handel ist das Prinzip „Buy now, pay later“ (BNPL) weit verbreitet, die bekanntesten Anbieter des Online-Bezahlens sind PayPal und Klarna. Dass es sich bei den Ratenzahlungen um Kredite handelt, ist vielen jedoch nicht bewusst. Daher schärft die Europäische Union nun die Verbraucherschutz-Regeln.