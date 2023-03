Warenhaus Der Überlebensplan für Galeria-Filialen

Der zweite Filter ist eine Ebitda-Marge von 15 Prozent. Dahinter verbirgt sich eine Renditeforderung, bei welcher der Gewinn vor Steuern, Zinsen, Abschreibungen, Mieten und Restrukturierungskosten 15 Prozent vom Umsatz ausmachen soll. Was dann wirklich an Ergebnis herauskommen soll, lässt sich aber heute nicht abschätzen. In Grenzfällen solle auch die „Wettbewerbssituation im lokalen Umfeld“ eine Rolle spielen, heißt es. Also: Je weniger Konkurrenz, umso besser die Überlebensperspektive. Dazu kommen Faktoren wie die Lage der jeweiligen Filiale in den Innenstädten, die Kaufkraft in der Region, die prognostizierte Entwicklung der Bevölkerungszahlen und der Anteil des Non-Food-Geschäfts. Eine Filiale wie jene im niederrheinischen Kleve hat in der Sichtweise der Galeria-Verantwortlichen auch deshalb gute Zukunftschancen, weil wegen der Grenznähe vor allem am Wochenende viele Niederländer in die Kreisstadt kommen und weil das Haus gerade erst saniert wurde. Und weil in dem Unternehmer Bernd Zevens ein Vermieter da sei, der zwar in Brandenburg lebe, aber große Verbundenheit zu seiner Heimatstadt spüre und auch deshalb am Erhalt des Galeria-Standortes interessiert sei, sagen Eingeweihte.