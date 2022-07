11.500 Jobs wackeln, rund 2500 in der NRW-Hauptstadt : Wie die Düsseldorfer Uniper ums Überleben kämpft

Die Düsseldorfer Uniper (hier ein Foto aus der Zentrale) wird wohl ähnlich gerettet wie Lufthansa- der Staat kauft voraussichtlich Aktien. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf/Berlin Hektisch diskutiert die Politik in Berlin darüber, wie der Düsseldorfer Gaskonzern Uniper gerettet werden kann. Ein Ökonom sagt: Es gibt keine Alternative zu einem Einstieg des Staates bei der Nachfolgefirma von Ruhrgas. Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Kelller will einen „Rettungsschirm“ so wie in der Corona-Krise, eine SPD-Politikerin drängt auf staatliche Mitsprache.

Sofern die Bundesregierung dem Energiekonzern Uniper nicht schnell unter die Arme greift, droht dem Unternehmen mit alleine in Düsseldorf rund 2500 Beschäftigten ein schnelles aus, bundesweit sind 11.500 Beschäftigte dabei. „Es gibt keine ernsthafte Alternative“ sagt der Düsseldorfer Wirtschaftsprofessor Jens Südekum. „Wenn Uniper als Gashändler ausfällt, kann die Versorgung allgemein nicht mehr gesichert werden.“

Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) sieht das ebenso: „Uniper ist unverschuldet durch den teilweise oder vielleicht bald auch vollständigen Gas-Lieferstopp Russlands in wirtschaftliche Bedrängnis geraten und braucht Unterstützung.“ Darum solle der Bund helfen. Er ergänzt: „Ich hoffe mit Uniper als Düsseldorfer Unternehmen auf die Realisierung eines Rettungsschirms der Bundesregierung für Schlüssel-Unternehmen der Energieversorgungsbranche. Nicht nur die Unternehmen in Düsseldorf und in ganz Europa, wir alle sind dringend auf eine sichere Energieversorgung angewiesen."

Etwas vorsichtiger ist die örtliche SPD-Bundestagsabgeordnete Zanda Martens: Uniper solle zwar gerettet werden, meint sie. Aber es müsse auch geklärt werden „wie das Unternehmen gedenkt, die öffentlichen Mittel zurückzuerstatten.“Sie will auch, dass der Staat bei der künftigen Strategie von Uniper mitredet.

Um 40 Prozent hat der russische Staatskonzern Gasprom die Gaslieferungen bisher gekürzt, bis zu 100 Prozent könnten ab 11. Juli ganz ausfallen. Doch weil Uniper viele Verträge mit Stadtwerken und anderen großen Kunden abgeschlossen hat, muss Uniper auf dem Spotmarkt Gas einkaufen, das dann günstiger an die Abnehmer weitergegeben wird. Pro Monat kann dies einen Verlust von 900 Millionen Euro bringen, wird geschätzt, innerhalb weniger Monate oder Wochen droht der Konkurs. Der Aktienkurs ist in einem Jahr um 64 Prozent abgestürzt.

Uniper-Betriebsratschef Harald Seegatz hat eine klare Meinung. „Die beste Lösung wäre, wenn der Staat sich an Uniper beteiligen würde“, sagt Seegatz. „Vielleicht könnte der Staat Hauptaktionär werden.“

Um eine Kettenreaktion zu vermeiden, muss der Staat schnell entscheiden, wie es weitergehen soll. Entweder erhält Uniper künftig die Differenz zwischen Einkaufspreisen und den noch relativ niedrigen Verkaufspreisen aus einer Umlage. Oder der Bund erlaubt Uniper, die Weitergabepreise deutlich zu erhöhen. „Das hätte zwei Vorteile: Uniper hätte wieder ein funktionierendes Geschäftsmodell“, sagt Südekum, „und die Verbraucher würden durch stark steigende Gaspreise gedrängt, weniger Gas zu verbrauchen, was die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas senken würde.“

Dabei muss Uniper an einer Reihe weiterer Fronten kämpfen: Wegen Russlands Überfall auf die Ukraine wurden alle Investitionen in Russland gestoppt, ein Darlehen zur Finanzierung der Pipeline Nord Stream 2 in Höhe von rund einer Milliarde Euro musste komplett abgeschrieben werden. Die russische Kraftwerkstochter Unipro hatte zuletzt ein Fünftel des operativen Ergebnisses eingefahren, der Verkauf ist unvermeidbar.

Die Kohle-Kraftwerke Staudinger, Heyden, Scholven und Wilhelmshaven werden wegen der Gaskrise voraussichtlich länger laufen. Das besonders umstrittene Kohlekraftwerk Datteln 4 soll zwar eigentlich erst 2038 vom Netz gehen und wird aktuell mehr gebraucht als in vielen Jahren zuvor, doch weil Deutschland die Energiewende unter der neuen Bundesregierung noch schneller vorantreiben will als bisher, ist die langfristige Zukunft ungewiss.

Trotz dieses Gegenwindes setzt Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubauch auf neue Geschäfte. Er hilft der Bundesregierung, neue Bezugsquellen für Gas zu finden, Uniper ist bereits Deutschlands wichtigster Händler für per Schiff transportiertes Flüssiggas. Am Montag wurde genehmigt, dass die Düsseldorfer Firma bei Wilhelmshaven einen schon lange angedachten Terminal für den Import von Flüssiggas sofort bauen darf – zu Weihnachten soll das erste Gas hier angelandet werden.

Über das Terminal sollen bis zu 7,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas im Jahr umgeschlagen werden. Das entspräche etwa 8,5 Prozent des deutschen Gasbedarfs. Die schnelle Genehmigung zeige, „welche Bedeutung das LNG-Terminal in Wilhelmshaven für die Versorgungssicherheit des Landes hat“, sagte Maubach. Er ist begeistert vom Tempo: „Das zeigt, was möglich ist, wenn Gesellschaft, Industrie und Politik an einem Strang ziehen.“