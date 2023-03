Nur 6,1 Prozent für Top-Leute im Tarif Post-Abschluss provoziert auch Kritik

Der am vergangenen Samstag vereinbarte Tarifvertrag der Post mit der Gewerkschaft Verdi ruft intern einige Debatten hervor. Denn der vereinbarte Gehaltszuwachs von 340 Euro im Monat ab April 2024 bringt zwar den Zustellern ein Plus von rund 18 Prozent und den Paketsortierern von 20 Prozent, aber für höhere Lohngruppen sieht es relativ gesehen viel bescheidener aus: Das maximale Tarifgehalt liegt bei 5580 Euro nach vielen Dienstjahren und mit Führungsverantwortung – da bringen die 340 Euro unter dem Strich lediglich ein Plus von 6,1 Prozent.