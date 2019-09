Andreas Gassen - Chef der Kassenärzte : Der streitbare Orthopäde

KBV-Chef Andreas Gassen. Foto: Marius Becker

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung ist Orthopäde in Düsseldorf. Er eckt oft an - nun mit der Forderung, dass es freie Arztwahl nur gegen mehr Geld gibt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Antje Höning Von Antje Höning Autorendetails aufklappen Antje Höning (anh) leitet die Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post zum Autorenprofil

Ulla Schmidt ist schuld. Mit ihrer Politik hat die frühere SPD-Gesundheitsministerin Andreas Gassen in die Berufspolitik getrieben. Heute ist der 57-jährige Orthopäde und Rheumatologe der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Die mächtige Organisation handelt mit den gesetzlichen Krankenkassen die Honorare für die 170.000 niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten aus und muss bundesweit die ärztliche Versorgung sicherstellen. Umso erstaunlicher ist es, dass Gassen aktuell mit einer Forderung für Wirbel sorgt, die an die unpopulärste Maßnahme von Ulla Schmidt erinnert: die Praxisgebühr. Damit wollte die Ministerin einst Patienten dazu bringen, als erstes stets zu ihrem Hausarzt zu gehen und nicht immer gleich zu einem oder gar mehreren Fachärzten zu laufen. Dieses Verhalten ist auch Gassen ein Dorn im Auge – und zur besseren Steuerung schlägt er nun vor, dass Kassenpatienten, die weiter die freie Arztwahl haben wollen, mehr bezahlen müssen.

Der Sturm der Entrüstung ist groß, doch das schreckt Gassen nicht. Er ist kampferprobt: Er forderte auch schon mal das Ende der Finanzierung von homöopathischen Mitteln durch die Krankenkassen, weil es an wissenschaftlichen Belegen für deren Wirksamkeit mangelt. Medizinisch ist das ein verständlicher Standpunkt, bei Patienten sorgte es gleichwohl für Empörung.

Auch mit dem aktuellen Gesundheitsminister legt er sich an: Eine Ausweitung der Sprechstunden für Kassenpatienten, die Jens Spahn durchsetzen will, darf es für Gassen nur geben, wenn die Ärzte auch mehr Geld bekommen - ein Viertel mehr Sprechstunde müsse auch ein Viertel mehr Geld bedeuten. Mehr Geld in den Honorar-Topf für Kassenärzte zu bekommen - das ist Gassens Ziel, um den Arztberuf wieder attraktiver zu machen.

Um seine eigenen Finanzen dürfte sich Gassen weniger Gedanken machen: Der gebürtige Kölner, der an der Düsseldorfer Universität Medizin studiert hat, betreibt in der Landeshauptstadt, am schicken Kö-Bogen, mit drei Kollegen eine Gemeinschaftspraxis. Und auch der Manager-Job bei der KBV wird gut bezahlt. Bei seinem Vorgänger Andreas Köhler hatte es viel Streit um hohe Ruhestands-Bezüge und Dienstwagen gegeben. In Gassens Zeit fiel eine öffentlich Schlammschlacht im KBV-Vorstand um Beraterverträge und Abrechnungsstellen.