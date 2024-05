Viele Buchungen für den Sommer Tui erwartet volle Hotels in Spanien

Ebel stellte aber auch klar, es sei keineswegs geplant, mit dem Vertrieb per App den klassischen Reisebüros das Geschäft wegzunehmen: So solle es in der App keine besseren Preise als im Geschäft geben. Es wird auch keine Boni geben für Kunden, die per App buchen, so Ebel: „So etwas wäre die falsche Botschaft.“ Tui wolle an der engen Partnerschaft mit den stationären Reisebüros festhalten.