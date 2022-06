Verbraucherverhalten im Handel : Der Preis ist momentan wichtiger als Nachhaltigkeit

Düsseldorf Die Menschen kaufen mehr als vor dem Beginn des Ukraine-Krieges, achten aber stärker auf Sonderangebote. Und sie machen sich offensichtlich mehr Sorgen darum, dass bestimmte Lebensmittel knapp werden könnten.

Der nordrhein-westfälische Einzelhandel hat im April deutlich mehr Geld eingenomen als im gleichen Monat des vergangenen Jahres. Nach Angaben der Landesamts für Statistik stiegen die Umsätze der Handelsunternehmen in Nordrhein-Westfalen um 11,7 Prozent. Selbst preisbereinigt reichte es noch zu einem Plus von 4,8 Prozent. Und auch im Vergleich mit dem April des Vor-Corona-Jahres 2019 ergibt sich noch eine reale Umsatzsteigerung von 0,6 Prozent.

Klima und Umwelt sind dabei offensichtich anders als vor dem steilen Anstieg der Lebensmittelpreise in den Hintergrund getreten, anders als in Pandemie-Zeiten. An dem Befund ändert vermutlich auch die Tatsache nichts, dass die Versorgung mit regionalen Lebensmitteln den Menschen immer noch wichtig ist. wenn‘s beim Obsthof um die Ecke aber deutlich teurer ist als beim Discounter ist, wählen die Menschen oft trotzdem die billigere Variante.

Und sie machen sich mehr Sorgen um die Knappheit von Lebensmitteln. Mehr als einmal haben viele in den vergangenen beiden Jahren vor leeren Regalen gestanden, weil wahlweise Toilettenpapier, Speiseöl oder Nudeln fehlten. Das in der Umfrage abzulesende Ergebnis: Fast 80 Prozent der Befragten gaben zumindest bei einzelnen Lebensmittelgruppen an, dass sie eine Knappheit für wahrscheinlich halten. Speiseöl, Nudeln und Brot gehören zu den Waren, bei denen die meisten eine eingeschränkte Verfügbarkeit fürchten. Dagegen glauben bei Obst, Gemüse und Alkohol offenbar weniger an Mangel.