Persil stärker gefragt : Henkel stellt trotz Krise weiterhin Personal ein

Düsseldorf Persil und Co. sorgen auch während der Corona-Pandemie für gute Geschäfte. Doch ausgerechnet die wichtigste Sparte der Düsseldorfer leidet. Vorstandschef Knobel setzt als Vorwärtsstrategie auch auf eine neue Technik für Smartphones.

Henkel hält am Ziel von weiterem Wachstum fest: Alleine in den vergangenen Wochen wurden Zukäufe für knapp 500 Millionen Euro verkündet. Der neue Ausbildungsjahrgang in Düsseldorf soll ebenso groß sein wie in den Vorjahren. Man habe keine Kurzarbeit wegen Covid-19 angemeldet, man habe keine Mitarbeiter entlassen, es würden sogar neue Leute eingestellt, auch wenn das Verfahren aktuell etwas schwieriger sei wegen des Infektionsschutzes, so Knobel.