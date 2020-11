Spülmittel statt Styling: Konsum in der Corona-Krise : Henkel begrüßt Trump-Abwahl

Henkel-Chef Carsten Knobel Foto: Henkel

Düsseldorf Das dritte Quartal lief unerwartet beim Düsseldorfer Familienkonzern gut, gerade Spülmittel sind begehrt. Der Vorstandschef hofft auf das Ende der Handelskriege.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Reinhard Kowalewsky

Ungewohnt deutliche Worter vom Konzernchef: Carsten Knobel, der Lenker des Düsseldorfer Dax-Konzerns Henkel, begrüßt ausdrücklich, dass in den USA mit Joe Biden ein neuer Präsident die Führung übernehmen wird. „Das Ergebnis der Wahl macht Hoffnung auf einen politischen Kurswechsel“, sagte der Henkel-Chef am Dienstag in einer Telefonkonferenz zur Vorstellung der Quartalszahlen und fügte hinzu: „Es ist zu wünschen, dass die USA wieder zu einem konstruktiven Kurs bei Handelspolitik und Klimapolitik zurückkehren.“

Auch zu den Perspektiven im Kampf gegen Covid-19 hat Knobel eine klare Meinung, nachdem die Mainzer Firma Biontech große Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffes vermeldet: „Das sind ermutigende Nachrichten für besonders gefährdete Menschen.“ Er hoffe auf Fortschritte beim Kampf gegen die Pandemie. Wann dies jedoch zu besseren Geschäften für Henkel führe, darauf wollte er sich noch nicht festlegen lassen.

Dabei lief das dritte Quartal des Jahres für Henkel relativ gut. Der Umsatz sank zwar um 1,5 Prozent auf rund fünf Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Rechnet man jedoch den Effekt der Abwertung vieler Währungen sowie Verkäufe einiger Marken hinaus, kommt der Konzern auf ein Plus von 3,9 Prozent. Während das zweite Quartal wegen der Corona-Krise noch einen herben Umsatzeinbruch von elf Prozent gebracht hatte, konnte nun jede der drei Sparten Klebstoffe (Adhesive Technologies), Körper- und Haarpflege (Beauty Care) und auch Waschmittel (Laundry & Home Care) ihren Umsatz erhöhen. Auch die Henkel-Aktie hat sich deutlich erholt. Im März notierte sie noch bei 65 Euro, jetzt bei 93 Euro. Allein am Montag war der Kurs um knapp fünf Prozent gestiegen. Am Dienstag lag das Plus bei 1,2 Prozent.

Anfang Oktober hatte Knobel bereits erste Zahlen zum dritten Quartal genannt und für das Gesamtjahr ein organisches Umsatzminus von bis zu zwei Prozent prognostiziert. Auch jetzt sorgt er sich noch um und das Jahresendergebnis: „Die Unsicherheit hat mit den neuen Lockdowns wieder zugenommen.“

Auch wegen der Pandemie stieg der Anteil der digital bestellten Produkte um mehr als zehn Prozent. Bereits jetzt werden 15 Prozent des Geschäftes digital erwirtschaftet, Anfang des Jahres lag der Anteil bei etwas mehr als zehn Prozent.

Wegen Corona ändern sich nicht nur die Vertriebswege, auch der Produktmix verschiebt sich: Um fast acht Prozent legte das Waschmittelgeschäft im dritten Quartal zu. Desinfektionsmittel sind weiterhin ein Renner, Persil verkauft sich gerade in den USA immer besser.

Wegen immer neuer Lockdowns kauften die Kunden viel mehr Geschirrspülmitttel, berichtete Knobel, weil sie häufiger zu Hause kochten. Um mehr als zehn Prozent hätten Produkte der Markenfamilien Pril, Bref und Somat jeweils zugelegt.

Die Körper- und Haarpflegesparte wuchs insgesamt um 4,3 Prozent. Weil die Menschen mehr zu Hause sind, verkauften sich auch Körperpflegeprodukte wie Duschgel von Dial besser. Auch Haarcolorationen finden deutlich mehr Anklang. Der Bereich Styling inklusive Haarsprays lag dagegen unter dem Vorjahr. Knobel erklärt sich dies damit, dass die Menschen weniger in Bars oder Diskotheken gehen.

Bei der mit Abstand größten Sparte Adhesive Technologies, also dem Klebstoffbereich, legte der organische Umsatz wieder um rund 1,3 Prozent zu, nachdem er im zweiten Quartal um fast 20 Prozent eingebrochen war. „Das ist eine sehr positive Entwicklung“, sagte Jella Benner-Heinacher, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. „Die Aufträge aus der Industrie erholen sich offfensichtlich deutlich.“

Das Geschäft mit Verpackungen legte im dritten Quartal ebenfalls deutlich zu. Der Bereich Handwerk und Bau profitierte von einem zweistelligem Wachstum beim Verkauf an Hand- und Heimwerker. Einzig die ausbleibenden Aufträge aus der Automobilindustrie schmerzen laut Knobel, außerdem die Schwäche der Luftfahrt als wichtiger Partner.

Der 51-jährige berichtete zudem, fast alle Büromitarbeiter in Düsseldorf seien wieder ins Homeoffice gewechselt, um den Pandemieschutz zu erhöhen. Wie geplant hätten zum 1. September genausoviele neue Auszubildende angefangen wie ein Jahr davor. Aber die würden nun zum großen Teil per Videokonferenz in den Betrieb eingearbeitet, statt in den Abteilungen vor Ort mitzumachen. „Im Betrieb sind nur noch die Leute, die absolut wichtig für das Geschäft sind“, so Knobel.

Der Vorstandschef und Finanzvorstand Marco Swoboda erklärten, das Unternehmen halte daran fest, auch durch große Zukäufe wachsen zu wollen. Der Konzern habe weiterhin hohe Finanzreserven. Knobel: „Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir gestärkt aus der Krise hervorgehen.“