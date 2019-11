Wirtschaftsrat : Laschet kritisiert Merkels Atomausstieg

Düsseldorf Der stellvertretende CDU-Vorsitzende hätte sich gewünscht, Deutschland wäre aus Klimagründen zuerst aus der Kohle und dann aus der Kernkraft ausgestiegen.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat den überhasteten Atomausstieg von Bundeskanzlerin Angela Merkel im Jahr 2011 im Nachhinein als Fehler bezeichnet. „Die schnelle Beendigung der Kernkraft war nicht rational“, sagte der NRW-Regierungschef auf einer Veranstaltung des CDU-nahen Wirtschaftsrats in Düsseldorf. Er hätte sich im Hinblick auf den Klimaschutz eine andere Reihenfolge gewünscht. Deutschland wäre besser zuerst aus der Kohlewirtschaft und dann aus der Kernkraft ausgeschieden. „Hier haben auch die Grünen die falschen Prioritäten gesetzt“, sagte Laschet. In den 90er Jahren und nach der Jahrtausendwende sei es nur um den Ausstieg aus der Kernkraft gegangen, ohne zu bedenken, dass die Weiterführung der fossilen Energieträger für den Klimaschutz äußerst schädlich wären. Jetzt würde Deutschland als einziges Land sowohl aus der Kohle wie aus der Kernkraft aussteigen.

Zur Halbzeit in der Regierungsperiode der schwarz-gelben Koalition zog Laschet wenig überraschend eine vorwiegend positive Bilanz. CDU und FDP hätten in Bereichen wie in der Schulpolitik, aber auch in der Standort- und Umweltpolitik Blockaden gelöst. Ohne die Entfernung von Investitionshemmnissen etwa im Landesentwicklungsplan hätten Konzerne wie Evonik oder Thyssenkrupp niemals neue Anlagen mit Hunderten von Jobs in Marl oder Dortmund gebaut.