Mehr Geld für mehr Datenvolumen Handy-Tarife sollen teurer werden

Was bedeutet dies für die Kunden? Telefonica kündigt erst einmal höhere Kosten für Neukunden an und will hier bei der Laufkundschaft ohne feste Verträge anfangen (Prepaid). Gleichzeitig sollen aber die in der Regel höherwertigen Vertragskunden besseren Zugang zum besonders schnellen 5G-Netz erhalten – das ist erst jetzt ein interessanter Bonus, weil Telefonica lange Zeit 5G weniger ausgebaut hat als Telekom und Vodafone. Wie Telefonica Geld machen will, sagt ein Sprecher: So soll ein bestimmter Prepaid-Tarif für Einsteiger künftig neun statt Euro kosten, aber fünf statt drei GB an Daten umfassen. Vorstandschef Haas sagt: „Ich denke schon, dass es eine höhere Zahlungsbereitschaft für mehr Daten gibt.“