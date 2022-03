Breite Anhebung der Preise : Aldi kapituliert vor der Inflation

Firmenlogo des Lebensmittel-Discounters Aldi vor einem Supermarkt in Stuttgart. Foto: picture alliance / imageBROKER/Michael Weber

Meinung Essen/Düsseldorf Jahrelang kannten die Preise bei den Discountern nur einen Weg – den nach unten. Jetzt verlangt Aldi bei 400 Produkten mehr Geld vom Konsumenten. Ist das nur der Anfang?

Die Marktgesetze bei den Lebensmittel-Discountern waren bisher eindeutig. Die Einkäufer von Aldi und Lidl senkten die Preise – und die Lieferanten zogen mit oder schieden aus. Seit die Preise für Energie und Rohstoffe explodieren, hat sich das Verhältnis umgekehrt. Die Hersteller setzen den Preis – und die Discounter akzeptieren oder haben leere Regale.

Die Folgen sind eine kleine Revolution auf dem Lebensmittelmarkt. Erstmalig seit Jahrzehnten erhöhen Aldi Süd und Aldi Nord bei rund 400 Artikeln den Preis, also bei rund zehn Prozent ihres Sortiments. Die Flasche Mineralwasser, das Symbol des Niedrigpreises, kostet nicht mehr 19, sondern 25 Cent – ein Preisanstieg um 32 Prozent. Lidl und Penny haben bereits nachgezogen, weil sie vor dem gleichen Problem stehen.

Die Inflation ist also selbst bei denen angekommen, die als Garanten für Niedrigpreise standen. Der Druck der Anbieterseite ist offenbar so hoch, dass selbst Aldi und Co. ihre höheren Einstandspreise weitergeben müssen. Wir müssen also eine Kosteninflation hinnehmen. Und die könnte noch höher ausfallen, wenn die Gewerkschaften in ihren Lohnforderungen einen Inflationsausgleich verlangen. Was verständlich wäre, aber fatal für die Preisentwicklung.

Überall ziehen derzeit die Preise an, weil die Anbieter ihre gestiegenen Kosten weitergeben. Es ist auch genügend Geld in den Kassen vieler Konsumenten, so dass es keine Brandmauer mehr gegen die Inflation gibt. Mit Aldi, Lidl und Penny ist die letzte Widerstandslinie gefallen. Die Europäische Zentralbank ist nun in einer kniffligen Lage. Erhöht sie die Zinsen, wie es die mächtige US-Notenbank Fed vorgemacht hat, könnte sie die wacklige Konjunktur abwürgen. Tut sie nichts, dürften die Preise schnell ins Laufen kommen, womöglich befeuert durch Lohnerhöhungen.