Innovationen nötig Der Jobabbau bei den Konzernen muss zum Umdenken führen

Was muss sich ändern? Erstens setzen Deutschland und Europa zu sehr auf staatliche Gängelung und zu wenig auf neue Jobs in innovativen Branchen. So schön es ist, dass Microsoft ein KI-Rechenzentrum in NRW aufbauen will, die wichtigen Digitaljobs entstehen fast alle in den USA. Das liegt auch an falscher Regulierung: Nachdem die EU die eigenen Telekom-Konzerne wie Telekom und Vodafone daran hinderte, gemeinsam einen Messenger-Dienst aufzubauen, überrollte der Facebook-Ableger Whatsapp den Markt. In den USA entstehen Tausende Start-ups, die Innovationen vorantreiben, bei uns erschweren Bürokratie und Knappheit an Risikokapital den Aufbau neuer Firmen.