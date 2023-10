Telekommunikation Nokia will 14.000 Stellen streichen

Der finnische Netzwerk- und Mobilfunkausrüster Nokia will bis zu 14.000 seiner weltweit 86.000 Stellen abbauen. Das kündigte Vorstandschef Pekka Lundmark am Donnerstag an. So solle erreicht werden, dass die langfristige Umsatzmarge trotz Preiskampf bei 14 Prozent liege. Die Personalkosten sollen um bis zu 1,2 Milliarden Euro sinken. Ob und wie stark Deutschland von dem Sparkurs betroffen sein wird, wollte das Unternehmen auf Anfrage nicht mitteilen. Aber 2700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hierzulande beschäftigt, davon rund 1200 in Forschung- und Entwicklung, viele andere im Service. Die wichtigsten Standorte sind München, Nürnberg, Ulm und Stuttgart, wo Glasfaserkomponenten entwickelt werden.