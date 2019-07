Kolumne : Der IWF hat sich vergaloppiert

Der Vorwurf, Familienunternehmen seien für die Ungleichheit in Deutschland verantwortlich, ist absurd.

Antje Höning

Familienunternehmen haben einen guten Ruf. Doch nun greift der Internationale Währungsfonds (IWF) sie scharf an: In großen Familienunternehmen konzentriere sich der Reichtum Deutschlands, lautet der Vorwurf. Je erfolgreicher Familienunternehmen am Weltmarkt seien, desto mehr verschärfe sich die Ungleichheit, da Firmen und ihre Gewinne nur in den Händen weniger lägen. Die geringe deutsche Erbschaftssteuer verschärfe das Problem noch.

Erstens: Gemessen an den Einkommen ist Deutschland kein sehr ungleiches Land. Durch Steuern und Sozialabgaben verteilt der Staat Hunderte Milliarden um, so dass das Land eine recht hohe Gleichheit hat. Zehn Prozent der Reichen zahlen mehr als die Hälfte der gesamten Einkommenssteuer. Zwischen 2000 und 2007 hat die Gleichheit zwar abgenommen, blieb dann aber recht konstant. So zeigt es der Ginikoeffizient, den Ökonomen als Maß der Verteilung nutzen.

Zweitens: Es stimmt, dass Vermögen in Deutschland ungleicher verteilt sind als anderswo. Dabei spielt aber eine Rolle, dass in anderen Ländern die Eigenheim-Quote oft höher ist als bei uns. Wenn Deutschland nun die Erbschaftsteuer erhöht oder die Vermögensteuer einführt, dürfte es die Falschen treffen: Der Reichtum der Familienunternehmen liegt ja nicht wie bei Dagobert Duck als Münzhaufen im Keller, sondern ist in Betriebsvermögen, in Maschinen und Patenten, gebunden. Daran hängt mehr als die Hälfte der Jobs in Deutschland.

Drittens: Mit der Attacke will der IWF den Kampf gegen deutsche Exportüberschüsse anheizen. Die würden durch exportstarke Familienunternehmen noch verschärft. Das ist falsch. Exporte sind Ausdruck des Erfolgs. Kein Konsument wird gezwungen, deutsche oder andere Waren zu kaufen. Der IWF hat sich vergaloppiert.