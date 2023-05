Verwirrung bei Firmenabos/seltsame Chipkarten Holpriger Start des 49-Euro-Tickets

Wie kann noch gebucht werden? Der einfachste Weg ist, das Deutschlandticket über eine der vielen Apps zu kaufen. Die App der Bahn hatte am Wochenende zwar Probleme, am Mittwoch schien ein Kauf des Deutschlandtickets aber über die Apps der Bahn, des VRR, der Rheinbahn in Düsseldorf und der KVB in Köln problemlos möglich. Wir haben probiert, wie schnell es dauert, sich ganz neu für eine ÖPNV-App zu registrieren und nahmen dafür die App von NEW in Mönchengladbach: Nach rund acht Minuten war die Anmeldung erledigt, inklusive Eingabe der Kontodaten, der Kauf eines Fahrscheines war sofort möglich.



Was ist mit den Chipkarten? Die meisten Nutzer haben ihr Deutschlandticket als digital auslesbare Kundenkarte nach Hause geschickt bekommen. Wer jetzt noch eine solche Karte bestellt, wird diese am nächsten Tag auf dem Postweg erhalten, erklärt die Düsseldorfer Rheinbahn. Es sei auch möglich, die Karte direkt mitzunehmen, wenn man sie in einem der fünf Kundenzentren der Rheinbahn kauft. Diese sind am Düsseldorfer Hauptbahnhof, an der Heinrich-Heine-Allee sowie in Hilden, Mettmann und Ratingen. Allerdings sind die Karten knapp: Die ÖPNV-Firmen schicken den Kunden darum häufig digitale Karten, die genauso aussehen wie das Ticket 1000 oder das Youngticket. Auf dem Chip der Karte ist aber korrekt einprogrammiert, dass der Kunde ein Deutschlandticket hat. Kunden erhalten Aufkleber mit der Aufschrift „Deutschlandticket“ für solche Chipkarten.