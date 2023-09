Automesse IAA Der hausgemachte Niedergang der Autobranche

Früher war die Automesse IAA ein Hochamt für die deutsche Wirtschaft. Hier zeigten die wertvollsten Konzerne, was sie konnten. Kunden staunten, wie es noch schneller ging. Heute ähnelt die IAA einem Bußgottesdienst: Nicht Hersteller, sondern Aktivisten liefern die Bilder des Tages und klagen die Industrie als Klimasünder an. Neben aller Selbstdarstellung, mit der die Aktivisten nerven, haben sie doch einen Punkt: Die deutsche Auto­industrie hat die Klimawende verschlafen und droht nun an der Herausforderung China zu scheitern. Man muss Tesla-Gründer Elon Musk nicht mögen, doch die Hybris, mit der einst Volkswagen auf die E-Offensive reagierte, rächt sich nun. VW glaubte, Musk aussitzen zu können, und machte sich über seine Anfangsverluste lustig. Es ist das typische Verhalten von reifen Unternehmen gegenüber innovativen Angreifern. Nun dominiert Tesla nicht nur den Zukunftsmarkt E-Auto, sondern VW wird auch in China abgehängt. Gäbe es Tesla nicht, würde VW noch immer den Verbrenner optimieren. Im Umgang mit jungen chinesischen Herstellern droht sich die Hybris zu wiederholen: Noch sind ihre Marktanteile in Deutschland sehr klein, doch Polestar, MG und andere holen kräftig auf.