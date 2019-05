Frankfurt/Main : Der Friseur-Besuch könnte künftig teurer werden

Der Friseurberuf ist immer noch gefragt – aber längst nicht mehr so wie vor ein paar Jahren. Foto: dpa/Daniel Karmann

Frankfurt/Main Der Fachkräftemangel macht dem Handwerk zu schaffen. Viele Geschäfte müssten eigentlich höhere Löhne zahlen. Doch einige setzen auf einen anderen Weg.

(dpa) Deutschlands Friseure bekommen den Fachkräftemangel zu spüren. Im Ringen um Mitarbeiter müssen die Betriebe oft höhere Gehälter bieten – während die Branche zugleich gegen das Image anstrengender, aber schlecht entlohnter Arbeit in vielen Salons kämpft. Der harte Wettbewerb um Fachkräfte lasse die Personalkosten steigen, sagte Harald Esser, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks.

2017 kletterte der Umsatz der Branche um 2,4 Prozent auf rund sieben Milliarden Euro. Zugleich aber beschäftigten viele Salons nur eine Handvoll Beschäftigte. Die große Mehrzahl der Friseurbetriebe erzielt laut Zentralverband weniger als 125.000 Euro Jahresumsatz, entsprechend wenig Spielraum bleibt für die Bezahlung der Mitarbeiter. Werden prekäre Arbeitsbedingungen und niedrige Löhne öffentlich diskutiert, dann oft am Beispiel einer schlecht bezahlten Friseuse.

Das Friseurhandwerk setze sich für eine ordentliche Vergütung der Auszubildenden ein, betont Hauptgeschäftsführer Jörg Müller. Dennoch bleiben Schwarzarbeit und die Umgehung von Mindestlöhnen ein Problem. Verdi geht immer wieder gegen Betriebe vor. „Manche Beschäftigte haben nur eine bestimmte Zahl von Stunden im Vertrag, arbeiten aber in Realität in Vollzeit“, sagt Kittel. Die Preispolitik mancher Betriebe sei bei den Mieten in Großstädten gar nicht durchzuhalten. „Ein Haarschnitt für zehn Euro ist mit dem Mindestlohn schwer zu vereinbaren.“