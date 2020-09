Flughäfen und Reisefimen in Not : Umsatz der Tourismusbranche sinkt um 35 Milliarden Euro

Flughäfen und Reisefimen in Not

Düsseldorf Immer neue Reisewarnungen verhindern eine Erholung. Am Flughafen Düsseldorf wurden für August 74 Prozent weniger Passagiere gemeldet.In Weeze starteten am Tag nur noch rund 718 Menschen auf eine Reise.

In Düsseldorf als größtem NRW-Airport sank die Zahl der Passagiere im August um 74 Prozent auf 662.000 ab. Das sind pro Tag etwas mehr als 21.000 Passagiere. Am Montag wird ein Teil der Belegschaft gegen den drohenden Jobabbau demonstrieren. Die Gewerkschaft Verdi hat dazu aufgerufen.

Am Flughafen Köln-Bonn ging der Wert um 73,5 Prozent auf 354.000 zurück. Der Airport Weeze verlor 66,2 Prozent und kam auf 44.500 Reisende. In allen Fällen wurden aber Anreisen und Abreisen extra gezählt. In Weeze starteten am Tag also nur noch 718 Menschen auf eine Reise.