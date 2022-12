Düsseldorfer Flughafenchef schaut auf zwei Jahrzehnte “Flüge von Düsseldorf nach Frankfurt müssen nicht sein“

Düsseldorf · 21 Jahre war Thomas Schnalke in der Geschäftsführung des Airport Düsseldorf, jetzt zieht er exklusiv Bilanz: Air-Berlin-Pleite, Corona-Krise, Germanwings-Absturz, Kapazitäts-Ausbau Für Passagiere hat er zwei Nachrichten: Um dem Wartechaos an den Sicherheitskontrollen zu entgehen, sind künftig Termine buchbar. Es soll wieder Direktflüge nach New York geben.

16.12.2022, 18:20 Uhr

Zwei Jahrzehnte gestaltete Thomas Schnalke die Geschicke des Airports entscheidend mit Foto: Anne Orthen