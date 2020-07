Jobabbau am DUS : Flughafen Düsseldorf setzt auf radikalen Sparkurs

Jobabbau am DUS

Düsseldorf Am Flughafen Düsseldorf wird ein harter Sanierungskurs geplant. Das zeigt eine bisher unbekannte Auschreibung. Auch mögliche Kündigungen sollen von Beratungsfirmen unter die Lupe genommen werden.

Im Zentrum des Umbaus stehen Einschnitte beim Personal sowie effizientere Strukturen. Aber in einem der drei Projekte, die die Berater vorantreiben sollen, soll auch geprüft werden, wie das Unternehmen höhere Einnahmen beispielsweise beim Vermieten von Shops oder von Restaurants erzielen kann.

Das Volumen von 72 Millionen Euro ist beachtlich, weil es einem Siebtel des Umsatzes entspricht, der 2019 bei 501 Millionen Euro lag. Es ist auch deutlich höher als der bisherige Gewinn in Höhe von 44 Millionen Euro und entspricht ungefähr der Hälfte des bisherigen Personalaufwandes in Höhe von rund 150 Millionen Euro (mit Lohnnebenkosten).

Flughafenchef Thomas Schnalke rechnet laut dem 18-seitigen Papier damit, dass der Flugverkehr in diesem Jahr um rund 70 Prozent auf 7,6 Millionen Passagiere sinken wird. Die Lage sei „dramatisch“ hatte er bereits gesagt. Das Sparkonzept soll also zum Ergebnis haben, dass das Unternehmen trotz Umsatzschwäche wieder profitabel wird.

Der Flughafen schreibt in dem Papier, es sei auch in den nächsten Jahren von einem „nachhaltig reduzierten Verkehrsaufkommen“ auszugehen. Die 72 Millionen Euro sollen ab dem Jahr 2022 in die Kasse kommen, nachdem 2021 ein Jahr des Übergangs sein wird.