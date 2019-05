2050 könnte es weltweit 100.000 Flugtaxis geben : Das Milliardengeschäft mit den Drohnen

Düsseldorf Die Deutsche Telekom will mit der Flugsicherung Flugtaxis und andere Drohnen per Mobilfunk kontrollieren. Der Flughafen Düsseldorf prüft bereits Partner für einen möglichen Start von Flugtaxis.Selbst die Grünen sind aufgeschlossen, warnen aber wie der Oberbürgermeister von Düsseldorf vor Illusionen.

Von Reinhard Kowalewsky

Die Deutsche Telekom verbündet sich mit der Deutschen Flugsicherung (DFS), um in Deutschland den Verkehr mit Drohnen voranzubringen. Sie gründen ein Gemeinschaftsunternehmen, das bundesweite Ortung und Steuerung von Drohnen erlauben wird, wogegen die Fluggeräte bisher nur auf Sicht geflogen werden dürfen.

Konkret soll ein Mobilfunkmodem in die Drohnen eingebaut werden, das Steuerungsbefehle entgegennehmen soll. „So wird es endlich möglich, das volle Potenzial professionell genutzter Drohnen ausschöpfen zu können“, sagteTim Höttges, Vorstandschef der Telekom. „Wir wollen Drohnenflüge sicher und effizient in den Luftraum integrieren“, ergänzt Klaus-Dieter Scheurle, Leiter der DFS. Lob für das Projekt gibt es von Thomas Jarzombek (CDU), Luftfahrtkoordinator der Bundesregierung: „Das ist sinnvoll, um die Chancen autonom fliegender Gefährte auszuschöpfen.“

Info Wie teuer ein Lufttaxi wird Tempo Ein Flugtaxi würde für die zehn Kilometer vom Flughafen Hamburg in die Stadt nur drei Minuten brauchen, schätzt die Beratungsfirma Porsche Consulting. Annahme ist ein Tempo von 200 Stundenkilometern. Preis Die Reise würde 35 Euro kosten, so Porsche Consulting. Eine Taxifahrt kostet nur minimal weniger.









Es geht darum, einen vielversprechenden Markt zu entwickeln. Aktuell werden 19.000 Drohnen in Deutschland kommerziell genutzt beispielsweise um Felder zu überwachen. Künftig werden es einige Hunderttausend sein. „Es gibt unzählige mögliche Anwendungen inklusive des Transports von Medikamenten in einem Notfall“, sagt Jarzombek.

Am spannendsten sind die Pläne, Menschen per autonom fliegenden Lufttaxis zu transportieren. 2025 könnten die ersten Flugtaxis in den ersten deutschen Städten abheben, prognostiert die Unternehmensberatung Horvath&Partners. Weltweit seien dann schon 3000 Passagierdrohnen im Einsatz, schätzt die Beratungsfirma Roland Berger, im Jahr 2040 bereits 53.000. Auf Dauer geht es also um Umsätze in Höhe vieler Milliarden Euro. NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) ist begeistert: „In einem solch bevölkerungsstarken und verkehrsreichen Land wie Nordrhein-Westfalen, ist es richtig, mit dem Luftraum die dritte Dimension der Mobilität mitzudenken. Die Nutzung des Luftraums eröffnet uns Optionen für neue Mobilitätsangebote.“

Deutsche Unternehmen mischen vorne mit bei der Entwicklung der Fluggeräte. So schaffte das fünfsitzige Elektro-Flugtaxi Lilium Jet Mitte Mai den Erstflug in der Nähe von München. Der anderthalb Tonnen schwere Prototyp stieg senkrecht auf, nun sollen Manöver geflogen werden. Ab 2025 will Gründer Daniel Wiegand in mindestens zwei Städten einen kommerziellen Alltagsbetrieb starten.

Noch weiter ist Volocopter. Die Firma aus Bruchsal ließ ihren Multicopter über Dubai fliegen, Ende des Jahres soll ein Start- und Landeplatz in Singapur eröffnet werden, um in dem Stadtstaat Testflüge ohne Passagiere durchzuführen. Volocopter-Chef Florian Reuter sagt, er sähe es nur noch als „eine Frage der Zeit“, bis sein Unternehmen in Europa eine kommerzielle Zulassung durch die Flugsicherungsagentur EASA erhalte.

In Deutschland sind inklusive Hamburg, Ingolstadt und des Forschungsflugplatzes Aachen-Merzbrück fünf Regionen für Pilotprojekte vorgesehen.

Auch der Flughafen Düsseldorf bereitet sich auf die neue Zeit vor: Flughafenchef Thomas Schnalke hat Kontakt zu möglichen Partnern aufgenommen, um Flugtaxi-Dienste in einigen Jahren anbieten zu können. Entscheidungen wurden aber noch nicht getroffen.

Sogar die Grünen geben sich offen gegenüber solchen Überlegungen. „Drohnen und Lufttaxis sind eine interessante Innovation“, sagt Arndt Klocke, Fraktionsvorsitzender der Grünen im NRW-Landtag. Beides könne Teil eines intelligenten Verkehrskonzeptes sein, wobei er aber vor Illusionen warnt: „In Einzelfällen mag ein Lufttaxi interessant sein, aber vorrangig brauchen wir einen besseren öffentlichen Nahverkehr und auch mehr Fahrradwege.“ Dem schließt sich Thomas Geisel an, Oberbürgermeister von Düsseldorf (SPD): „Das Stauproblem werden wir nicht mit Flugtaxis lösen.“ Auch ihm ist der Ausbau von Bussen und Bahnen wichtiger als einzelne sehr schnelle Flüge.