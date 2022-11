Tickets könnten teurer werden Airport Düsseldorf erwartet bessere Zeiten

Der neue NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) hatte sich in den letzten Wochen dafür stark gemacht, dass der Bund einem solchen Vorgehen zustimmt. Am Ende ließ sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) überzeugen. „Sie will nicht die Verantwortung dafür tragen, dass es an den zwei großen NRW-Flughäfen in 2023 wieder zu schlimmen Zuständen kommt“, sagt ein Experte. In Frankfurt als größtem Flughafen Deutschlands wird die Steuerung der Kontrollen im Januar an den Airport übergeben -das ist die Blaupause für Nordrhein-Westfalen.