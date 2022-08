Verkehrspläne : Der ewige Streit um das Dienstwagenprivileg

Düsseldorf Die Grünen wollen zur Finanzierung neuer ÖPNV-Modelle die Pauschalversteuerung abschaffen, die FDP lehnt das ab. Wir erklären, was hinter dem Steuervorteil für Arbeitnehmer und Arbeitgeber steckt.

Und so wird dieser Tage wieder mal über eine Abschaffung zumindest von Teilen des Dienstwagenprivilegs in Deutschland debattiert, die von den Grünen angestoßen worden ist. Sie wollen die Pauschalversteuerung abschaffen und stoßen dabei auf den Widerstand des Koalitionspartners FDP .

Was sich hinter dem Privileg verbirgt: Unternehmen können die Anschaffung von Dienstwagen steuerlich absetzen, genauso wie die Kosten für Verschleißteile wie Reifen und Bremsen, die Reparaturen und den Sprit für die Dienstfahrten. Die Beschäftigten müssen für die Nutzung eines Dienstwagens nur dann Steuern zahlen, wenn sie ihn auch privat fahren dürfen. Sie müssen dann den sogenannten geldwerten Vorteil versteuern, also die Sachleistung, die ihnen der Arbeitgeber in Form des Autos über das Gehalt hinaus anbietet. Dabei haben sie die Wahl: Entweder sie versteuern monatlich pauschal ein Prozent des Listenpreises oder sie führen ein Fahrtenbuch, in dem akribisch alle gemachten Privatfahrten dokumentiert werden. Was die günstigere Variante ist, kann jeder selbst entscheiden. Meist ist es die Pauschalversteuerung. Ein Prozent des Listenpreises wird dann auf das Gehalt aufgeschlagen, plus 0,03 Prozent je Kilometer zwischen Wohnort und Arbeitsplatz.