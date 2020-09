Streaming auf dem Handy : EU-Gericht verbietet unfaire Handytarife

Luxemburg Lange haben Bundesnetzagentur und die Telekom wegen des Dienstes Stream-On gestriten, der für einen Aufschlag fast unbegrenztes Streamen erlaubt, ohne das gebuchte Datenvolumen zu verbrauchen. Jetzt legt der Europäische Gerichtshof fest, dass Telefontarife die Netzneutralität unbedingt wahren müssen. Dies bedeutet konkret, dass die Telekom ihre Zugeständnisse für Stream-On nicht zurücknehmen kann- gut für den Wettbewerb.

Handytarife dürfen nicht so konstruiert sein, dass sie manche Inhalteanbieter gegenüber Wettbewerbern benachteiligen. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) festgestellt. Es sei nicht erlaubt, wenn Telefonkonzerne einige Einspeiser solcher Daten bevorzugen und so andere schädigen. In dem Urteil ging es formal um einen Telefontarif in Ungarn, aber indirekt hat es Folgen für Deutschland.