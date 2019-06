Staatsanwaltschaft prüft : Chemiehändler wegen Syrien-Lieferung unter Druck

Ein Schweizer Ableger der Essener Brenntag verkaufte eine waffenfähige Chemikalie nach Syrien. Die Anzeige wurde nach Information unserer Redaktion schon Anfang Juni eingereicht. Es geht um den Verdacht, bei der Produktion von Chemiewaffen indirekt geholfen zu haben. Brenntag erklärt, es sei nur um Lieferungen gegangen, um Medikamente herzustellen.

Die Essener Staatsanwaltschaft prüft, ob der Chemikalienhändler Brenntag im Jahr 2014 unerlaubt Stoffe nach Syrien geliefert haben könnte, die zur Produktion von Chemiewaffen geeignet waren. Das bestätigte die Behörde am Mittwoch, nachdem die „Süddeutsche Zeitung“ über den Vorgang berichtet hatte. Als Reaktion auf den Vorgang rutschte die Aktie von Brenntag um bis zu sieben Prozent ab. Am Abend war der Unternehmenswert um fast 300 Millionen Euro gesunken. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, sie habe ein Verfahren eingeleitet und prüfe die Aufnahme von formalen Ermittlungen.

Auf die Lieferungen wurde die Staatsanwaltschaft Essen nach Informationen unserer Redaktion schon Anfang Juni aufmerksam gemacht. Die drei Nichtregierungsorganisationen (NGO) Trial International aus Genf, Syrian Archive aus Berlin sowie Open Society Justice Initiative aus New York hatten damals Strafanzeige wegen möglicherweise verbotener Lieferungen von chemiewaffenfähigen Chemikalien gestellt. Denn die zwei Stoffe dürfen in der EU seit 2012/2013 nur mit einer Sondergenehmigung ausgeführt werden. Mit Isopropanol kann auch Sarin hergestellt werden. Dieses Nervengift soll das syrische Regime im Bürgerkrieg gegen Zivilisten eingesetzt haben. Diethylamin wird auch für die Produktion des Nervengases VX genutzt, ein Kampfstoff, den die syrische Regierungin ihrem Arsenal haben soll.

Die drei NGOs bezweifeln in ihrer Anzeige, dass es sich bei den Geschäften mit MPI nur um Lieferungen zum Herstellen von Medikamenten gehandelt habe. Es sei auffällig, dass der damalige MPI-Chef Abdul Rahman Attar „enge Verbindungen zu führenden Personen der syrischen Regierung“ gehabt habe, heißt es in einer öffentlichen Erklärung. Im Jahr 2017 seien 100 Menschen durch einen Angriff mit Sarin getötet worden.

Aber nicht nur der Handelskonzern Brenntag steht im Brennpunkt, sondern auch die tatsächlichen Hersteller der Chemikalien: So hatten die NGOs auch eine Strafanzeige gegen BASF in Antwerpen eingereicht. Ein Sprecher der belgischen Staatsanwaltschaft gab an, dass Ermittlungen aufgenommen wurden. In Antwerpen soll die dortige BASF-Tochter Diethylamin hergestellt haben.