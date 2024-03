Interview Flughafengeschäftsführer Pinakaat “Das Passagier-Erlebnis ist besser geworden“

Pinakatt Nach Spanien, in die Türkei und vergleichbare Zielgebiete reisen dieses Jahr fast so viele Urlauber wie früher. Einzelne Destinationen liegen sogar über den Vor-Corona-Werten. Aber insgesamt erholt sich der Luftverkehr in ganz Deutschland deutlich weniger stark als in anderen EU-Staaten, weil die staatlich vorgegebenen Kosten wie die Luftsicherheitsgebühr und die im Mai nun steigende Luftverkehrsabgabe viel höher sind als beispielsweise in Spanien oder Frankreich. Das führt insbesondere dazu, dass Low-Cost-Carrier ihre Kapazitäten lieber in anderen Ländern als in Deutschland ausbauen.