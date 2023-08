Immobilienwirtschaft Der Druck in der Baubranche wächst

Die Krise am Bau war zuerst nur für die kleinen unter den rund 9000 Projektentwicklern in Deutschland ein Problem, mit denen private Bauherren zu tun haben. Immerhin ist für die Privaten in 37 Prozent der Fälle ein Bauträger der Partner. „Etwa 20 bis 30 Prozent der kleinen bis mittelständischen Projektentwicklungsunternehmen werden vorerst vom Markt verschwinden“, sagte jüngst Niklas Köster, Professor für Immobilienwirtschaft an der Fresenius Hochschule in Hamburg, dem „Handelsblatt“. Er rechnet damit, dass innerhalb der nächsten zwei Jahre eine umfassende Marktbereinigung stattfinden wird. Die wahrscheinlichsten Opfer der Krise aus seiner Sicht: kleine und mittelständische Firmen, die keine Rücklagen und keine eigenen Immobilien zum Vermieten hätten. „Es wird insbesondere Unternehmen treffen, die in den vergangenen fünf Jahren aggressiv auf den Markt drängten, viel zu teuer Grundstücke gekauft haben und deren Projekte jetzt gar nicht mehr in die Umsetzung gehen“, sagte Köster.