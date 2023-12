Neue Strategie bei Eurowings „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“

Bischof Auch wenn wir im Luftverkehr immer wieder mit Turbulenzen konfrontiert sind: Eurowings ist im Aufbau. Wir stehen europaweit erstmals an der Schwelle zu 5.000 Beschäftigten, davon arbeiten mehr als 2.000 in NRW. Wir stellen in vielen Bereichen weiter Fachkräfte ein und bilden aus, nicht nur in Cockpit und Kabine. Dabei profitieren Eurowings Mitarbeitende von der Verankerung in der Lufthansa Group, die zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten im größten Airline-Konzern Europas bietet.