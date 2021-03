Duisburger Hafen hält sich gut trotz Corona : „Massive logistische Fehler in der Pandemie“

Container im Duisburger Hafen. (Archiv) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Duisburg Der Duisburger Hafenchef, Erich Staake, kritisiert die Corona-Politik, fordert eine Vertiefung des Rheins und sieht große Chancen für eine weitere Digitalisierung in der Logistik. Er erklärt, warum in Duisburg soviele Güterzüge aus China ankommen.

Herr Staake, Sie leiten mit Duisport eines der größten Logistikunternehmen Deutschlands. Wie bewerten Sie das Corona-Management?

Staake: Es bedrückt mich, dass die Pandemie zu wenig entschlossen bekämpft wird. Die Lockdowns dauern an, auch weil massive logistische Fehler begangen werden. Die Praxis der Impfstoffbestellung empfinden viele Menschen zurecht als skandalös. Anstatt den Herstellern jede nur denkbare Hilfe bei Logistik und Produktion anzubieten, wurde von Bürokraten monatelang über Preise gefeilscht. Jetzt läuft die Impfkampagne leider viel zu langsam an, wohl auch weil die Verteilung suboptimal läuft. Mir ist schleierhaft, warum jedes Bundesland einzeln die Verteilung des Impfstoffes organisieren sollte. Eine einheitliche logistische Lösung aus einer Hand für ganz Deutschland wäre sinnvoller gewesen.

Info Kaufmann mit einer klaren Logistik-Vision Foto: duisport/krischerfotografie Chef Erich Staake, gebore 1953, ist Diplom-Kaufmann und steht seit 1999 an der Spitze der Duisburger Hafen AG. Als multimodalen Logistikstandort hat er den Hafen quasi neu erfunden und zum internationalen Maßstab gemacht. Zuvor war er als Manager bei Bertelsmann, wo er den Privatsender RTL aufbaute. Ende des Jahres hört Staake auf. Hafen Der Duisport ist ein Güterumschlagsplatz der Superlative: Mit 2020 rund 4,2 Millionen umgeschlagenen Standard-Containern und verkehrsgünstig am Rhein gelegen, ist er größter Binnenhafen Europas. Insgesamt 50.000 Arbeitsplätze, 7.000 direkt im Hafen, sind in den vergangenen 20 Jahren hier entstanden.

Was hätte passieren müssen?

Staake: Unsere Regierung hätte mit der deutschen Logistikwirtschaft einen Plan entwerfen müssen. Weltweit gelten unsere Logistikunternehmen als führend. Nehmen wir die Beispiele Deutsche Post DHL, oder Schenker, die zum Teil in Staatshand sind. Unternehmen wie diese hätten in die Impfkampagne integriert werden können. Es ist doch völlig unverständlich, dass die FFP2-Masken für die älteren Bürger nicht einfach zentral eingekauft und verschickt wurden. Stattdessen werden aufwändig Bezugsscheine gedruckt, damit die Menschen zu ihren Apothekern gehen. Oder nehmen Sie das Thema Computer für Schulen und Schüler. Was hielt die Bundesregierung davon ab, die Telekom nicht schon im Frühjahr 2020 zu bitten, hier ein Programm zu Versorgung zu organisieren? Das ist alles andere als professionell angepackt worden.

Und jetzt?

Staake: Als unsere Landesregierung uns um Hilfe gebeten hat, waren wir natürlich bereit dazu. Bereits im letzten Jahr konnten wir dank unserer guten Beziehungen zu China Krankenhäuser und Altenheime der Region mit zertifizierten Masken und Schutzkleidung versorgt.

Wie stark hat die Corona-Krise das Geschäft von Duisport getroffen, also dem größten Binnenhafen der Welt inklusive seinen riesigen Verteilzentren, Logports?

Staake: Wir sind sehr stabil durch das Jahr gekommen. Die Abfertigung im Hafen funktionierte zu 100 Prozent, wir fertigen mit knapp 59 Millionen Tonnen nur drei Prozent weniger Tonnen um als 2020. Und beim Umsatz rechne ich mit einem vergleichbaren Niveau wie 2019 - mit damals 290 Millionen Euro.

Was lief gut?

Staake: Beim ersten Lockdown konnten wir den drohenden Zusammenbruch von Lieferketten durch mehr Terminalkapazitäten und größeren Lagerflächen abwenden. Unser Netzwerk als zentrale Logistikscheibe Europas funktionierte. Und weil im zweiten Halbjahr der Handel wieder gut zulegte, steigerte sich der Containerumschlag im ganzen Jahr um fünf Prozent auf nun 4,2 Millionen TEU (gemeint sind Container-Äquivalente, die Redaktion). Wir schlagen jetzt fast so viele Container um wie der Seehafen Bremen, eine tolle Entwicklung. Besonders wenn bedenkt z. B. Hamburg acht Prozent verloren hat.

Wie wichtig ist China als Land, das sehr früh die Pandemie überwunden hatte?

Staake: Es hat sich ausgezahlt, mit Partnern in China seit 20 Jahren immer enger zusammenzuarbeiten. Mehr als ein Drittel der per Zug zwischen Europa und China transportierten Güter landet oder startet im Duisburger Hafen. Die Entwicklung ist beachtlich: Waren es im Jahr 2014 nur 300 Züge auf der Strecke China-Europa, waren es 2018 knapp 5000 Stück, und in 2020 erreichten wir 10.000 Züge, die mehr als eine Million Container in 21 Länder Europas brachten. Für uns hat es sich dabei besonders ausgezahlt, unser Zugangebot auf mittlerweile 20 Ziele in der Volksrepublik erweitert haben.

Ist die starke Fixierung auf China nicht ein Risiko?

Staake: Ein Problem kann ich da nicht erkennen, im Gegenteil: Wir bei Duisport sehen einen strategischen Vorteil für die Wirtschaft Europas darin, dass wir als verlässlicher Partner eine wichtige Rolle beim Ausbau einer guten Infrastruktur zwischen Europa und China als sehr schnell wachsender Volkwirtschaft einnehmen.

Aber die Züge bringen überwiegend Waren aus der Volksrepublik nach Europa und weniger umgekehrt.

Staake: China ist die Fabrik der Welt, da werden mehr Produkte gefertigt als in ganz Europa. Also wäre alles andere als ein gewisses Ungleichgewicht ohnehin erstaunlich. Gleichzeitig arbeiten wir daran, unsere Verbindungen nach Osten breiter zu nutzen. Dabei setzen wir auf die Schiene: Wir investieren in Polen, wir sind in Osteuropa sehr aktiv – und investieren mit Partnern in einen „Dry-Port“, integrierter intermodaler Logistikhub, bei Istanbul. Von dort aus werden wir Waren per Zug nach Europa bringen, die sonst per Lkw über den Balkan kommen würden. An diesen Infrastrukturen schließen sich auch interessante neue Partner aus dem Nahen Osten, Asien oder Persien an.

Was muss sich in Deutschland tun?

Staake: Wir müssen die Infrastruktur endlich ausbauen und nicht nur darüber reden. Da bringen aktuell die NRW-Landesregierung unter Armin Laschet sowie NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst einiges voran. Klar ist aber auch: Wir müssen in der Umsetzung schneller werden! Seit 25 Jahren reden wir über die Betuwe-Linie für Güterzüge zwischen Duisburg und den Niederlanden, die ist noch immer nicht fertig. Die Route „eiserner Rhein“ nach Antwerpen sollte ebenfalls ausgebaut werden.

Muss der Rhein als Schifffahrtstraße ausgebaut werden?

Staake: Der Klimawandel lässt uns keine Alternative. 2003 hatten wir eine Woche im ganzen Jahr einen Wasserstand von unter zwei Metern, jetzt wochenlang. Es ist gut, dass die Bundesregierung sich des Themas angenommen hat. Auch das Land unterstützt die Pläne. Bedenken Sie: Auf dem Rhein werden zwei Drittel der Güter transportiert, die in ganz Europa per Binnenschiff unterwegs sind. Dabei macht der Rhein nur 3% der Binnenwasserfläche in Europa aus.

Muss der Rhein besser angebunden werden?

Staake: Unbedingt. Deutschland und die Nachbarstaaten haben vor Jahrzehnten ein exzellentes Kanalnetz gebaut vorrangig um den Rhein mit anderen Regionen zu verbinden. Aber die Kanäle müssen nun modernere Brücken bekommen, damit Schiffe mit mehr Container durchfahren können.

Wäre das umweltfreundlich?

Staake: Sicher! Auch um beim Klimaschutz voranzukommen, müssen wir viel mehr Güter per Schiff oder Bahn transportieren. Noch immer werden 75 Prozent der Güter in Europa per Lkw transportiert, bei den über Duisburg laufenden Warenströmen ist es nur noch die Hälfte. Es hat sich also gelohnt, hier ein hochkonzentriertes Zentrum für das Lagern und Verteilen von Waren aufzubauen.

Wie wichtig ist die Digitalisierung für Duisport?

Staake: Wir arbeiten schon an vielen Stellen auf digitalen, auch der Transport der Container wird natürlich digital überwacht und gesteuert bis hin nach Weißrussland. Als nächstes Projekt wollen wir nun ein Testfeld mit der neuen Funktechnik 5G im Hafen aufbauen. Damit können wir neue Maßstäbe bei Logistiklösungen der Zukunft in Binnenhäfen setzen.

Wann haben wir den vollautomatischen Hafen?

Staake: Der Weg zum weitgehend vollautomatischen Betrieb ist vorgegeben, schon jetzt steuern wir viele Kräne per Fernsteuerung. Digitale Prozesse sind Voraussetzung dafür, das Wachstumsfeld E-Commerce voranzutreiben.

Was hielten Sie von einem Börsengang von Duisport?

Staake: Das ist als angestellter Manager nicht meine Baustelle, sondern die der Eigentümer. Ich weiß nur zwei Dinge: Wir haben in den vergangenen Jahren so gut gewirtschaftet, dass wir auf keinen Fall einen Börsengang nötig haben, um genügend Kapital für Investitionen zu haben. Alle Pläne der nächsten sechs Jahre sind schon durchfinanziert auch dank sehr günstiger Kredite und genügend Eigenkapital.

Und zweitens?

Staake: Das Unternehmen ist wohl 100-mal mehr wert als in 1998, als ich anfing. Damals lag der Umsatz umgerechnet bei rund 25 Millionen Euro, das fuhren wir bereits 2019 als Gewinn ein. Der Umsatz hat sich verzehnfacht, wir sind nicht nur Hafen, sondern die zentraleuropäische Logistikdrehscheide Europas, das insgesamt rund 50.000 Jobs schafft.

Wenn das alles so gut lief, warum dann Ende des Jahres gehen?Staake: Die Altersgrenze von 65 Jahren werde ich dann schon um drei Jahre überschritten haben. Also ist ein guter Zeitpunkt aufzuhören und dem Unternehmen als Beiratsvorsitzender noch erhalten zu bleiben.

Joe Biden wurde mit 78 Jahren US-Präsident.