Silicon Valley Bank Der Bankencrash und die Start-ups

Das Problem SVB mag bei Hello­fresh und Lilium beherrschbar sein, aber derartige zusätzliche Schwierigkeiten könnten beide in ihrer aktuellen Situation auch nicht gebrauchen. Der Aktienkurs von Lilium, das ein elektrisch betriebenes Flugtaxi mit großer Reichweite entwickelt, ist in weniger als einem Jahr um mehr als 80 Prozent abgestürzt. Das Unternehmen mit Sitz im bayerischen Weßling (etwa 25 Kilometer südwestlich von München), dessen Name sich von Otto Lilienthal ableitet, wurde 2015 von Ingenieuren und Doktoranden der Technischen Universität München gegründet. Seither wird viel entwickelt und angekündigt, aber an den Märkten herrschen beispielsweise Bedenken, ob die Flugtaxi-Bauer genug Batterien mit hoher Energiedichte beschaffen und Sicherheits- und Regulierungshürden überwinden können. Und die Finanzierungskosten sind riesig.