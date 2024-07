Schutzschimverfahren beantragt Depot will sich aus eigener Kraft sanieren

Was Tischendorf einräumt: Die Ertragslage sei problematisch. Und das hat natürlich Auswirkungen auf den Personalbestand und das Filialnetz. Gries Deco betreibt nach eigenen Angaben etwa 450 Häuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz, in denen der Händler Accessoires für die Wohnung, Möbel, Geschenkartikel und Deko verkauft. In vielen deutschen Innenstädten ist das Unternehmen vertreten, und dazu zählt auch eine ganze Reihe von Städten in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt gibt es in NRW rund 50 Filialen. Die liegen in Metropolen wie Düsseldorf, Köln, Bonn, Münster, Dortmund, Duisburg und Essen, zudem in Städten wie Aachen, Gummersbach, Heinsberg, Hilden, Kamp-Lintfort, Kempen, Langenfeld, Mönchengladbach, Neuss, Viersen, Wesel und Wuppertal.