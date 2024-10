Einzelhandel Depot schließt viele Filialen

Was die Unternehmensführung angeht, so sind die Gries-Verantwortlichen nach dem Insolvenzantrag im Amt geblieben. Im Rahmen eines Schutzschirmverfahrens steht das Management aber unter der Aufsicht von Insolvenzgericht und Sachwalter. Beschäftigte erhalten in solchen Fällen Insolvenzgeld von der Arbeitsagentur für maximal drei Monate. Dieser Zeitraum umfasst grundsätzlich die drei Monate vor dem Beschluss über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Das Verfahren war am Donnerstag der vergangenen Woche vom Insolvenzgericht in Aschaffenburg eröffnet worden.