Nach dem Schnee Debatte um Unwetter-Pflichtversicherung

Elementarschadenversicherungen bieten Schutz unter anderem gegen die Folgen von Starkregen, Überschwemmungen, Hochwasser, Schneedruck und Erdbeben. Versicherte müssen sie aber zusätzlich zur Wohngebäudeversicherung abschließen. Letztere kostet in der Regel in Deutschland durchschnittliche mehrere hundert Euro pro Jahr. Wer zudem Elementarschäden absichern will, muss teils deutlich mehr zahlen. n der Regel liegen die jährlichen Kosten für die Wohngebäudeversicherung eines Einfamilienhauses in Deutschland durchschnittlich ca. zwischen 150 und 400 Euro. In der Gefährdungsklasse 4 mit der höchsten Schadenwahrscheinlichkeit kann der Beitrag nach Expertenaussagen auch deutlich über 1000 Euro liegen.