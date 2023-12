Steuervorteil Soll man das Dienstwagen-Privileg abschaffen?

Was gilt für Beschäftigte? Sie müssen für die Nutzung eines Dienstwagens nur dann Steuern zahlen, wenn sie ihn auch privat fahren dürfen. Dann müssen sie den sogenannten geldwerten Vorteil versteuern, also die Sachleistung, die ihnen der Arbeitgeber in Form des Autos über das Gehalt hinaus anbietet.