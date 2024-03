Deutscher Leitindex Dax auf historischem Allzeithoch

Beflügelt von Zinsfantasien hat der Dax am Mittwoch erstmals die psychologisch wichtige Marke von 18.000 Punkten übersprungen. Der deutsche Leitindex kletterte am Vormittag in der Spitze um 0,2 Prozent auf ein Allzeithoch von 18.001,42 Zählern. Die Aussicht auf bald sinkende Zinsen in den USA und im Euro-Raum treiben die Kurse seit Monaten in die Höhe. Auch die am Dienstag überraschend gestiegenen US-Inflationsdaten konnten die Kauflaune der Investoren nicht trüben. Die Anleger fokussierten sich nun mehr für die übergeordnete Aussicht auf Zinssenkungen, das Tempo sei dabei nicht gänzlich ausschlaggebend, sagte CMC-Marktanalyst Jochen Stanzl. „Wie die Fed hat auch der Aktienmarkt den Luxus, nicht mehr auf schnelle Zinssenkungen der Fed angewiesen zu sein, weil das Gewinnwachstum und Trendthemen wie Künstliche Intelligenz für Fantasie in den Kursen sorgen.“