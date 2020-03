Nach Coronavirus-Ausverkauf : Dax zur Eröffnung am Montag höher erwartet

Aktienhändler sitzen auf dem Parkett der Frankfurter Börse an ihren Arbeitsplätzen. Foto: dpa/Andreas Arnold

Frankfurt am Main Am Freitag war der wichtigste deutsche Aktienindex um mehr als fünf Prozent gefallen. Zur Eröffnung am Montag wird er wieder höher erwartet.

Nach dem Ausverkauf der vergangenen Woche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Die Furcht vor den Folgen der weltweiten Coronavirus-Epidemie hatte Anlegern am Freitag einen Kursrückgang von 3,9 Prozent auf 11.890,35 Zähler eingebrockt.

Der Erreger COVID-19 bleibt Hauptthema an der Börse. Hinweise darauf, wie stark die Belastungen der Firmen ausfallen, erhoffen sich Anleger aus den Geschäftszahlen der Firmen. Unter anderem öffnen der Anbieter von industriellen Bildbearbeitungs-Systemen Isra Vision und der Autozulieferer und Rüstungskonzern Rheinmetall ihre Bücher.

Für Aufmerksamkeit sorgen dürfte auch der Konjunkturausblick der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der am Vormittag vorgelegt wird. Experten befürchten, dass die Weltwirtschaft wegen der Corona-Epidemie in eine Rezession abrutscht.

