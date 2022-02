Ölpreis über 100 Dollar : Dax bricht wegen Krieg in der Ukraine ein

Mit steigenden ölpreisen droht auch das Tanken noch einmal teurer zu werden. Foto: dpa/Jens Büttner

Die Militäraktion Russlands in der Ukraine hat für erhebliche Kursverluste an den Börsen gesorgt. Metro und Uniper sind besonders betroffen. Öl ist so teuer wie seit 2014 nicht mehr; auch Gold verteuert sich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Georg Winters

An den internationalen Finanz- und Rohstoffmärkten hat es am Donnerstagmorgen schnelle Reaktionen auf den Angriff Russlands in der Ukraine gegeben. Der Deutsche Aktien-Index (Dax) verlor in der ersten halben Stunde des Handels rund 3,6 Prozent, auch in London, Paris und Zürich gab es Verluste. Zuvor hatten bereits die asiatischen Börsen deutliche Einbußen erlitten. Hongkong verlor drei, der Nikkei-Index in Tokio mehr als zwei Prozent. In Moskau wurde der Börsenhandel komplett ausgesetzt; nach dem Neustart lag das Minus bei 35 Prozent, nachdem der Aktienmarkt in de russischen Hauptstadt bereits an den Tagen zuvor massive Kursverluste erlitten hatte. Der Kurs des Rubel fiel um rund sechs Prozent.

Der Ölpreis stieg zum ersten Mal seit siebeneinhalb Jahren auf mehr als 100 Dollar, in der Sorge vor womöglich ausbleibenden Öllieferungen aus Russland. Der Goldpreis kletterte auf mehr als 1943 Dollar je Feinunze (31 Gramm), den höchsten Stand seit September 2020. Das Edelmetall gilt in Krisenzeiten, vor allem in solchen geopolitischer Krisen wie jetzt, Anlegern als sicherer Hafen.

Auch deutsche Unternehmen mit einem starken Geschäft in Russland waren schwer von den Börsenverlusten betroffen. Die Aktie des Düsseldorfer Handelskonzerns Metro verlor zum Handelsbeginn sofort mehr als fünf Prozent, erholte sich danach aber wieder leicht. Die Metro hat im Geschäftsjahr 2020/21 (bis Ende September) in Russland mit 93 Märkten rund 2,4 Milliarden Euro umgesetzt. eingefahren. In der Ukraine betreibt der Konzern 26 Märkte mit zuletzt rund 800 Millionen Euro Umsatz. Beide Länder zusammen machen etwa 13 Prozent des Konzernumsatzes aus. Das Papier des Düsseldorfer Versorgers Uniper, der stark in die Gas-Pipeline Nord Stream 2 investiert hat, büßte zu Handelsbeginn fast zwölf Prozent ein und blieb auch danach tief im Minus.