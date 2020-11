Börse : Dax-Aufstockung ist beschlossene Sache

Bald wird es unübersichtlicher an der Frankfurter Börse: Die Dax-Anzeigetafel muss dann 40 Titel abbilden. Foto: dpa/Arne Dedert

Frankfurt Es ist die größte Reform in der Geschichte des Leitindex: Im September des kommenden Jahres wächst er um zehn Mitglieder. Und es soll weitere wesentliche Änderungen geben.

Seit mehr als 32 Jahren gibt es den Deutschen Aktien-Index in der aktuellen Form, und seitdem hat Deutschlands wichtigster Börsenindex 30 Mitglieder. Rund ein Drittel davon ist schon seit dem Start dabei.

Doch die Zahl 30 ist nur noch eine auf Zeit. Sie wird sich im kommenden Jahr ändern. Im September 2021 soll der Index um zehn Mitglieder wachsen – die optisch auffälligste Veränderung in einer Reform, die noch andere wesentliche Neuerungen mit sich bringen wird. Den Anlass hat der Abstieg des insolventen Finanzdienstleisters Wirecard gegeben, bei dem in der Vergangenheit offensichtlich kräftig manipuliert worden ist. Die jetzt durch die Deutsche Börse verkündete Reform ist auch das Ergebnis einer Befragung von etwa 600 Interessengruppen darunter Verrteter der Finanzindustrie, der Unternehmen und Verbände. Die künftigen Kriterien sollen so aussehen: