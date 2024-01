Börse Dax auf tiefstem Stand seit Anfang Dezember

Frankfurt am Main · Der deutsche Aktienindex ist am Mittwochmorgen in den Keller gerutscht. Das hat der Leitzins in den USA damit zu tun.

17.01.2024 , 09:47 Uhr

Der Aktienindex ist heute auf dem tiefsten Stand seit Anfang Dezember. Foto: dpa/Arne Dedert

Die Stimmung auf dem deutschen Aktienmarkt bleibt angeschlagen. Der Dax rutschte am Mittwochmorgen auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember. Im frühen Handel belief sich das Minus zuletzt auf 0,99 Prozent auf 16 408,37 Punkte. US-Notenbank lässt Leitzins erneut unverändert Senkungen in Aussicht US-Notenbank lässt Leitzins erneut unverändert Gedämpfte Hoffnungen auf baldige Leitzinssenkungen in den USA belasteten. Die Vorgaben aus den USA und auch aus Asien waren negativ. In Asien stand das chinesische Wirtschaftswachstum im Fokus, das die Zielvorgaben leicht übertraf. Der Immobilienmarkt bleibt aber unter Druck und die Konsumlaune der Menschen angeschlagen. Der MDax der mittelgroßen Werte sank um 1,54 Prozent auf 25 301,50 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,1 Prozent.

(mj/dpa)