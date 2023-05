Aktienmarkt Dax auf Rekordhoch – was jetzt ansteht

Schickentanz‘ Skepsis in Sachen Kurspotenzial („Wahrscheinlich werden wir am Jahresende ungefähr da stehen, wo wir jetzt sind“) speist sich aus seiner Erwartung an die Zinspolitik der großen Notenbanken: „An den Märkten herrscht aus meiner Sicht viel zu viel Optimismus, was mögliche Kursänderungen der Zentralbanken angeht. In den USA ist mit einer ersten Zinssenkung frühestens am Jahresende zu rechnen.“