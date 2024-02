Aktienmarkt Dax auf Rekordhoch – nicht nur wegen der Zinshoffnungen

Jenen, die am Aktienmarkt investiert haben, dürften sich am Donnerstag als Sieger gefühlt haben. Ihnen hat der Dax nämlich zwischenzeitlich ein neuerliches Rekordhoch beschert. Bis auf 17.089 Punkte ist der Index gestiegen, ehe er bis am Abend auf 17.047 Punkte zurückfiel. Der neuerliche Rekord bedeutet, dass die Investoren am Aktienmarkt weiter daran glauben, dass die US-amerikanische Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) in absehbarer Zeit die Leitzinsen tatsächlich senken. Das würde Aktien – im Vergleich beispielsweise zu Anleihen – wieder attraktiver machen. Zudem würden niedrigere Zinsen die Refinanzierung von Unternehmen verbilligen, was gut für die Finanzkraft ist.