Beste Dax-Aktie 2022 Beiersdorfs leiser Aufstieg zur Nummer eins

Manche Aufstiege vollziehen sich vergleichsweise leise. Wie der von Beiersdorf zur – was die Kursentwicklung angeht – Nummer eins im Deutschen Aktienindex (Dax) für das Jahr 2022. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine Ende Februar dieses Jahres geriet die Aktie des Konsumgüterkonzerns vorübergehend in einen Abwärtssog. Erstens, weil der Krieg generell Unsicherheit an den Aktienmärkten schürte, zweitens, weil Beiersdorf anders als viele andere an seinem Engagement in Russland festhielt und dafür auch von den Aktionären kritisiert wurde.