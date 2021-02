Handelskonzern Ceconomy : Dauerstreit um Media Saturn endgültig beendet

Düsseldorf Über Jahre hinweg tobte ein Streit zwischen dem Großaktionär und dem Media-Markt-Gründer Erich Kellerhalls beziehungsweise dessen Erben. Jetzt übernimmt Ceconomy Media-Saturn komplett.

In der Diskussion um die Folgen der Corona-Krise im Handel, um Öffnungsperspektiven für Ladenfilialen und das Wachstum des Online-Geschäfts geraten manche Dinge in Vergessenheit. Zu denen gehört der jahrelange Streit, der einst zwischen der Metro und dem Media-Markt-Gründer Erich Kellerhals entbrannte, weil Kellerhals die Metro-Strategie an seinem Lebenswerk in Frage stellte. Mehr als einmal duellierten sich die Kontrahenten vor Gericht. Heute ist die Verbindung zwischen Metro und Media Markt (das mittlerweile zum Elektronikhändler Ceconomy gehört) längst gekappt, Kellerhals schon seit einigen Jahren tot. Am Mittwoch hat die Hauptversammlung von Ceconomy den Dauerzwist auch formell beendet.

Ergebnis: Die Firma Convergenta, in der die Erben des an Weihnachten 2017 gestorbenen Erich Kellerhals große Teile ihres Vermögens gebündelt haben, ist nicht mehr länger an den Handelsketten Media-Markt und Saturn beteiligt, sondern direkt an deren Muttergesellschaft Ceconomy. Sie hält eine Sperrminorität von 25,9 Prozent am Stammkapital, bekommt zusätzlich 130 MIllionen Euro in bar und Wandelanleihen im Wert von 160 Millionen Euro, die sie in Aktien umtauschen kann. Dadurch könnte der Anteil von Convergenta bis auf 29,9 Prozent wachsen. Umgekehrt wird Ceconomy Alleineigentümer der Media-Saturn GmbH, zu der Media Markt und Saturn gehören.