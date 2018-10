Datenschutzverstöße bei Klingelschildern: Regierung weist Bedenken zurück

Berlin Die Bundesregierung hat Datenschutzbedenken bei Namen an Klingelschildern zurückgewiesen. Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, ob die Schilder entfernt werden müssen.

„Die Aufforderung zur Entfernung sämtlicher Klingelschilder ist unnötig“, erklärte die Datenschutzbeauftragte Andrea Voßhoff am Donnerstag. Ähnlich äußerten sich Grüne und SPD. Der Eigentümerverband Haus & Grund hatte eine Klarstellung des Bundes gefordert, nachdem ein Fall aus Wien für Aufregung gesorgt hatte. Dort müssen nach einer Mieterbeschwerde an den Klingelschildern städtischer Wohnungen die Namensschilder entfernt werden.

Das Ausstatten von Klingelschildern mit Namen sei „weder eine automatisierte Verarbeitung noch eine tatsächliche oder beabsichtigte Speicherung in Dateisystemen“, stellte Voßhoff klar. Deshalb falle es in der Regel gar nicht in den Anwendungsbereich der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). In besonderen Fällen käme für Mieter ein „Widerspruchsrecht“ in Betracht. Voßhoff mahnte vor diesem Hintergrund, Vermietervereinigungen müssten sich die Rechtslage anschauen, bevor sie Empfehlungen herausgäben.