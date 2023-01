Videos erklären die NS-Vergangenheit So funktioniert Erinnerungskultur in sozialen Medien

Der Erfolg kommt jedoch nicht von ungefähr. TikTok hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Holocaust für junge Menschen greifbar zu machen. „Es ist eine große Verantwortung, die wir alle haben. Und wir nehmen sie besonders ernst“, sagte Tobias Henning, Deutschland-Chef von TikTok, am Dienstag bei einer Diskussionsrunde in Berlin. „Wir müssen das Wissen an die jüngere Generation weitergeben.“ Im Rahmen der Initiative „TikTok – Shoah Education and Commemoration" verfolge man das Ziel, deutsche Gedenkstätten und Museen zur Einbindung sozialer Medien in die Bildungsarbeit zu ermutigen.