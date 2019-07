Arbeitsplätze : Bessere Noten für das Rheinland als Ansporn

Meinung Düsseldorf Das Rheinland boomt wirtschaftlich. Das darf aber kein Grund sein, sich auszuruhen, findet unser Autor.

Keine Frage, es kann die Bürger von Düsseldorf, Köln oder Bonn nur freuen, wenn es ihren Städten deutlich besser geht als vor einigen Jahren. Ebenso profitiert das Umland davon, wenn Unternehmen Arbeitsplätze schaffen, wenn ausländische Firmen sich in der Region ansiedeln oder wenn die Löhne wegen der sinkenden Arbeitslosigkeit und guter Tarifabschlüsse steigen. Und am Ende profitiert ganz NRW von dem Trend: Das Rheinland und seine Konzerne wie Telekom, Vodafone, Post oder Henkel sind Wachstumsmotor des bevölkerungsreichsten Bundeslandes geworden.

Für die Politik in NRW und bundesweit kann dies nur Ansporn zu weiteren Reformen sein. Wir brauchen endlich schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren, damit Infrastrukturprojekte vorankommen. In NRW stockt wegen Klagen der Ausbau des Rhein-Ruhr-Express (RRX), die Stromautobahnen von der Nordsee kommen nicht voran. Als Ergebnis brauchen zehntausende Pendler in NRW zu lange zur Arbeit, die Energiewende hin zu grünem Strom kommt nicht voran. Und der Start des Echtzeitmobilfunks 5G droht, sich wegen zu viel Bürokratie zu verzögern. In Korea wird ein Mobilfunkmast in Wochen genehmigt, unsere Ämter brauchen viele Monate.